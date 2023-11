V Gazi ob novih mrtvih odredili evakuacijo Al Šife #vŽivo

Poudarki dneva:



9.35 Bidnov svetovalec: Izpustitev talcev bi olajšala dostavo humanitarne pomoči

9.19 V napadu na Zahodnem bregu umrlo pet ljudi

8.48 V Gazi ob novih mrtvih odredili evakuacijo Al Šife

Glavni svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna za Bližnji vzhod je dejal, da bi izpustitev talcev, ki jih zadržuje Hamas, omogočila povečanje dostav humanitarne pomoči in prinesla premor v napadih v Gazi.

"Ko bodo talci osvobojeni, boste videli pomembno spremembo," je dejal Brett McGurk na varnostnem vrhu IISS Manama Dialogue v Bahrajnu.

Reuters tudi poroča, da je bahrajnski prestolonaslednik, ko je govoril na vrhu v petek, pozval Hamas, naj izpusti izraelske ženske in otroke, ki so ujeti kot talci, in Izrael v zameno, da iz svojih zaporov izpusti palestinske ženske in otroke, saj tudi ti niso borci.

V zračnih napadih na stavbo v taborišču Balata na Zahodnem bregu je ponoči umrlo pet ljudi, še dva sta bila ranjena, je sporočil palestinski Rdeči polmesec. Po navedbah administracije v taborišču je bil tarča napada najverjetneje lokalni štab palestinskega gibanja Fatah. Izraelska vojska še preverja poročila.

Napad naj bi domnevno izvedel brezpilotni letalnik, navaja očividce francoska tiskovna agencija AFP.

V begunskem taborišču Balata živi okoli 24.000 ljudi, tu pa je aktivnih tudi več oboroženih palestinskih skupin.

Napad se je zgodil le dan zatem, ko je izraelska vojska sporočila, da je ubila najmanj sedem oboroženih Palestincev v dveh soočenjih na Zahodnem bregu. Pet so jih ubili v Dženinu, dva pa v bližini Hebrona.

Od začetka vojne med Hamasom in Izraelom porast nasilja beležijo tudi na Zahodnem bregu. Do sedaj je v vojni življenje izgubilo že več kot 12.000 ljudi v Gazi, več sto na Zahodnem bregu, v napadu Hamasa na Izrael pa je umrlo najmanj 1200 ljudi.

Direktor bolnišnice Naser je sporočil, da so po napadu na stanovanjsko stavbo v Hamadu sprejeli 26 trupel in 23 huje ranjenih ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na severu enklave pa je izraelska vojska po poročanju AFP odredila popolno evakuacijo največje bolnišnice Al Šifa, ki jo je zavzela pred dnevi. Na voljo so dali eno uro, kar pa je po navedbah zaposlenih premalo, poroča katarska televizija Al Jazeera. Zdravnik je za televizijo opozoril, da bo evakuacijo nemogoče izvesti v eni uri, saj nimajo na voljo rešilcev za premestitev vseh pacientov in nedonošenčkov.

Izraelska vojska medtem nadaljuje posredovanje proti Hamasu. Po lastnih navedbah so v vrtcu in osnovni šoli odkrili orožje, med drugim protitankovske puške in granate. Ob tem so na družbenem omrežju X objavili posnetek, na katerem je videti kup granat ter več fotografij drugega orožja.

Posnetek vključuje potencialno občutljivo vsebino.