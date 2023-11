Netanjahu trdi, da bi rad zmanjšal število ubitih civilistov #vŽivo

Poudarki dneva:



7.20 ZN: Civilisti v Gazi se soočajo z neposredno grožnjo stradanja

7.18 Izrael: Našli smo vhod v predora v kompleksu Al Shifa

7.07 Netanjahu: Poskušamo zmanjšati število ubitih civilistov v Gazi, a neuspešno

7.20 ZN: Civilisti v Gazi se soočajo z neposredno grožnjo stradanja

Civilisti v Gazi se soočajo z neposredno grožnjo stradanja, je v četrtek opozorila direktorica Svetovnega programa za hrano (WFP) Cindy McCain. V tej agenciji ZN upajo na odprtje še enega mejnega prehoda z Gazo, saj količina hrane, ki vstopa v oblegano palestinsko enklavo, pokrije zgolj sedem odstotkov dnevnih potreb tamkajšnjega prebivalstva.

"Zaradi bližajoče se zime, nevarnih in prenatrpanih zavetišč ter pomanjkanja čiste vode se civilisti soočajo z neposredno možnostjo lakote," je bila v izjavi neposredna direktorica agencije s sedežem v Rimu.

McCain od začetka izraelske blokade Gaze opozarja na pomanjkanje, s katero se soočata več kot dva milijona Palestincev. Znova je poudarila, da je nemogoče zagotoviti ustrezno količino hrane z zgolj enim odprtim mejnim prehodom. Omejene količine hrane in vode v Gazo lahko vstopajo le skozi mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom, edini prehod, ki ni pod nadzorom Izraela. Zaradi pomanjkanja goriva je oteženo tudi dobavljanje hrane znotraj enklave, še opozarja WFP.

Izraelske sile so po navedbah ZN v tem času poškodovale ali uničile najmanj 11 pekarn, zaradi pomanjkanja goriva, vode in nafte pa od prejšnjega tedna ne deluje niti ena pekarna na severu enklave.

7.18 Izrael: Našli smo vhod v predora v kompleksu Al Shifa

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je povedal, da so našli vhod v predor v bolnišničnem kompleksu Al Shifa. Navedel je tudi, da so sile našle vozilo, ki je bilo pripravljeno za napad na južni Izrael 7. oktobra, v katerem je bilo tudi orožje.

Exposing another layer of Hamas’ exploitation of three of the largest hospitals in Gaza:



🔻Inside the Shifa Hospital complex, a Hamas terrorist tunnel was uncovered.



1/3 pic.twitter.com/uGo4uBdTly — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

7.07 Netanjahu: Poskušamo zmanjšati število ubitih civilistov v Gazi, a neuspešno

CBS News je Netanjahuja vprašal, ali bo izraelski umor na tisoče Palestincev v maščevanje za napad skrajnežev Hamasa 7. oktobra spodbudil novo generacijo sovraštva. "Vsaka smrt civilistov je tragedija in ne bi jih smeli imeti, ker delamo vse, kar je v naši moči, da bi civiliste spravili iz nevarnosti, medtem ko Hamas dela vse, da jih obdrži v nevarnosti," je dejal Netanjahu.

"Zato pošiljamo letake, jih kličemo po mobilnih telefonih in jim rečemo, naj odidejo. In mnogi so odšli," je dodal. Izrael je dejal, da je cilj njegove vojaške akcije uničenje Hamasa. "Druga stvar, ki jo lahko rečem, je, da bomo poskušali dokončati to delo z minimalnimi civilnimi žrtvami. To je tisto, kar poskušamo storiti: čim manj civilnih žrtev. Toda na žalost nismo uspešni," je potožil.

Palestinski civilisti nosijo glavno breme večtedenske vojaške kampanje Izraela kot odgovor na napad Hamasa, v katerem je po navedbah Izraela umrlo 1.200 ljudi, večinoma civilistov. Hamas je po navedbah Izraela za talce vzel tudi okoli 240 ljudi različnih narodnosti.

Zdravstvene oblasti v Gazi, ki jim zaupajo Združeni narodi, trdijo, da je bilo v izraelskem bombardiranju in kopenski invaziji potrjeno ubitih najmanj 11.500 ljudi, od tega več kot 4.700 otrok.

Dve tretjini od 2,3 milijona prebivalcev Gaze je zaradi vojne ostalo brez domov. Včeraj so izraelske zračne sile v delih južne Gaze odvrgle letake, v katerih so ljudem sporočile, naj se zaradi lastne varnosti evakuirajo.

Izrael je uporabil tudi letake v severni Gazi, da bi civiliste opozoril, naj odidejo. Več sto tisoč jih je to storilo v množičnem razseljevanju, za katerega se številni Palestinci bojijo, da bi lahko postalo trajno.