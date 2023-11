Von der Leyen v Egiptu o humanitarni krizi v Gazi

Kot je dodala, oba ne odobravata prisilnega razseljevanja Palestincev, strinjata pa se tudi glede političnega načela, ki temelji na rešitvi dveh držav.

"Da bi okrepili naše odnose, delamo na strateškem, celovitem partnerstvu, ki je v obojestransko korist. Temeljilo bi na dolgoletnih odnosih med EU in Egiptom ter nadaljevalo prednostne naloge partnerstva, dogovorjene lani," je še zapisala.

As Team Europe, we are the largest aid donor to the Palestinian people.



I thank Egypt for working to get this humanitarian aid to Gaza via Rafah.



It's a much needed lifeline to civilians in Gaza.