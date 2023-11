WHO: Bolnišnica Al Šifa je cona smrti #vŽivo

Predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije WHO so po obisku v Al Šifi sporočili, da je bolnišnica cona smrti. Pri vhodu so našli množični grob. Načrtujejo "takojšnjo evakuacijo preostalih pacientov, osebja in njihovih družin", so sporočili z organizacije. V največji bolnišnici v Gazi je še okoli 300 pacientov in 25 zdravstvenih delavcev.

Poudarki dneva:



7.55 WHO: Bolnišnica Al Šifa je cona smrti

Bolnišnica Al Šifa v Gazi je "cona smrti", so danes sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Delegacija WHO in drugih predstavnikov ZN je pred tem obiskala največjo bolnišnico v Gazi, ki so jo napadle izraelske sile. Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, so ob vhodu v poslopje našli množični grob.

WHO načrtuje "takojšnjo evakuacijo preostalih pacientov, osebja in njihovih družin", so sporočili z organizacije. V največji bolnišnici v Gazi je še okoli 300 pacientov in 25 zdravstvenih delavcev.

Ob tem so v WHO opozorili, da so tudi v ostalih zdravstvenih ustanovah v Gazi razmere nevzdržne. Pozvali so k "takojšnji prekinitvi ognja zaradi skrajnega trpljenja ljudi v Gazi".

V soboto je bolnišnico peš zapustilo več sto bolnih, ranjenih in članov medicinskega osebja. Ob tem je bilo v bližini kompleksa bolnišnice slišati močne eksplozije, dodaja AFP. Direktor bolnišnice je v soboto zjutraj sporočil, da je izraelska vojska odredila popolno evakuacijo bolnišnice. Vojska je sicer kasneje to zanikala in zatrdila, da je ugodila zahtevi direktorja.

Izrael trdi, da je bil v bolnišnici poveljniški center skrajne palestinske skupine Hamas, kar slednja zanika. Izraelske sile v zadnjih dneh še širijo operacije za uničenje Hamasa.