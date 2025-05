Na Češkem odkrili domnevni primer ebole

Češke zdravstvene oblasti so v petek v skladu s strogim protokolom sprožile odziv na domnevni primer ebole. Okužen naj bi bil 40-letni moški, ki se je nedavno vrnil s potovanja v Afriki. Trenutno je hospitaliziran v visoko varovani izolacijski enoti praške bolnišnice Bulovka.

Po poročanju češkega medija CNN Prima News gre za ameriškega državljana, ki se je pred kratkim vrnil s potovanja v Kongu, pri čemer ni znano, ali se je mudil v Demokratični republiki Kongo ali sosednji Republiki Kongo.

Moški naj bi pomoč v petek zvečer najprej poiskal v bolnišnici v mestu Tabor, približno na pol poti med Prago in Češkimi Budejovicami, kjer so izvedli ustrezne dezinfekcijske postopke, nato pa so ga premestili v Bulovko.

Po besedah tiskovne predstavnice praške bolnišnice bodo rezultati testov znani danes, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin

Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin. Glavni simptomi okužbe so visoka telesna temperatura, bruhanje, driska ter zunanje in notranje krvavitve.

Bolezen so prvič odkrili leta 1976 v DR Kongo. Med letoma 2013 in 2016 je v doslej najhujšem izbruhu ebole na zahodu Afrike umrlo več kot deset tisoč ljudi.