Liberija je več kot ebola in vojna #foto

V dokumentarni seriji Države skozi modo, ki jo lahko spremljate na Planet TV, je manekenka in igralka Hailey Gates je ob obisku države, kjer je 14 let trajala državljanska vojna in jo je nato prizadela še epidemija ebole, spoznala, da je moda lahko tudi orodje družbe za napredek.

Liberijci so od konca osemdesetih let nenehno trpeli. Štirinajst let je divjala okrutna državljanska vojna, v kateri je umrlo okrog 250 tisoč ljudi, nato pa je Liberijo zajela še epidemija ebole. V državi zdaj vlada mir in se počasi postavlja na noge. Eden od pokazateljev tega je tudi teden mode.

Foto: Planet TV/Vice Vannette Tolbert, ena od ustanoviteljic tedna mode v Liberiji in vnukinja nekdanjega predsednika Williama Tolberta, ki je bil po vojaškem državnem udaru umorjen, je pojasnila, da s tem želijo dokazati, da je Liberija več kot le ebola in vojna.

Foto: Planet TV/Vice Poleg tega vse večja modna scena pomeni vse večjo potrebo po kvalificiranih delavcih. Ženskam, ki so po državljanski vojni in epidemiji ebole izgubile ostale brez vsega, so dali priložnost, da se izobražujejo in delajo kot šivilje v rastoči modni industriji. "Ko je ženska izobražena, lahko svoje znanje prenese na svoje otroke, s tem pa pomaga k napredku vse države,"je povedala ena od šivilj.

Foto: Planet TV/Vice Hailey je skozi to in številne druge zgodbe spoznala, da je moda zelo velika priložnost za ustvarjanje nečesa novega v državi z zelo razburkano nedavno zgodovino.

