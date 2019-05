Ebola na vzhodu DR Kongo zahtevala že skoraj tisoč življenj

V Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) so sprva upali, da bi lahko izbruh epidemije zajezili. Vendar pa so visoki uradniki organizacije v zadnjih tednih priznali, da njihova prizadevanja spodkopavajo nemiri v regiji, omejeni finančni viri in manipulacije lokalnih politikov, ki skušajo prebivalstvo, ko gre za vprašanje ebole, naperiti proti zdravstvenim delavcem. "Soočamo se s težkimi in nestanovitnimi razmerami," je v Ženevi poudaril Michael Ryan iz WHO, ki pričakuje, da se bo širjenje virusa intenzivno nadaljevalo.

V provincah Severni Kivu in Ituri so 1. maja našteli 1510 primerov ebole, od tega 994 smrtnih. Gre za doslej drugi največji izbruh ebole v zgodovini. V epidemiji, ki je v letih 2014 in 2015 divjala na zahodu Afrike, je umrlo več kot 11.000 ljudi.

Od izbruha tokratne epidemije se je po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva proti virusu ebole cepilo več kot 77.000 ljudi. A uspešno zatiranje epidemije ovira predvsem dejstvo, da je na prizadetem gosto naseljenem območju dejavnih več deset uporniških skupin.

Virus ebola je eden od najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti, tudi do 60 odstotkov. Prenaša se s stikom s krvjo ali telesnimi tekočinami okuženih.