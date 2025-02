WHO: Neznana bolezen ubila več kot 50 ljudi v Kongu

Neznana bolezen je v ponedeljek v severozahodnem Kongu ubila več kot 50 ljudi. Oboleli so umrli v 48 urah po prvih simptomih. "To je res zaskrbljujoče," je za Associated Press povedal Serge Ngalebato, zdravstveni direktor bolnišnice Bikoro, regionalnega centra za spremljanje bolezni.

Zadnji izbruh bolezni, 419 primerov, so v Demokratični republiki Kongo zabeležili 21. januarja, od tega se jih je 53 končalo s smrtjo.

Po podatkih afriškega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se je prvi izbruh bolezni v mestu Boloko začel po tem, ko so trije otroci pojedli netopirja in nato umrli v 48 urah po pojavu simptomov hemoragične mrzlice.

Zaskrbljenost, da se bolezni prenašajo z živali na ljudi v krajih, kjer uživajo meso divjih živali, ni od včeraj. Število tovrstnih epidemij v Afriki se je v zadnjem desetletju povečalo za več kot 60 odstotkov, je leta 2022 sporočila WHO.

Bolezen ostaja uganka

Potem ko je v začetku februarja v mestu Bomate prišlo do drugega izbruha sedanje skrivnostne bolezni, so bili vzorci 13 primerov poslani na testiranje na Nacionalni inštitut za biomedicinske raziskave v Kinšasi, prestolnici Konga, je sporočila WHO.

Vsi vzorci so bili negativni na ebolo ali druge običajne hemoragični mrzlici podobne bolezni, kot je marburg, nekateri pa so bili pozitivni na malarijo.

Lani so ugotovili, da je druga skrivnostna bolezen, podobna gripi, ki je ubila na desetine ljudi v drugem predelu Konga, po poročanju AP verjetno malarija.