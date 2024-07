Na Kliniki Golnik več hospitaliziranih zaradi zajčje mrzlice

Na Kliniki Golnik v zadnjem času opažajo povečano število hospitalizacij zaradi zajčje mrzlice. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so v zadnjih desetih dneh obravnavali pet bolnikov s hudimi pljučnicami, vsi pa prihajajo iz krajev ob Sorškem polju. Kmetovalce s tistega območja zato pozivajo, daj pri spravilu sena uporabljajo zaščitno masko.

Kot so sporočili iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, so v zadnjih desetih dneh zabeležili pet bolnikov s hudo obliko pljučnice, ki jo povzroča bacil Francisella tularensis. Gre za bolezen, imenovano tularemija oziroma zajčja mrzlica.

"Večina okužb je povezana s kmečkimi opravili, zato ljudem svetujemo, da pri spravilu sena uporabljajo masko FFP 3, saj navadna kirurška maska ne zadostuje," ob povečanem številu hospitalizacij zaradi zajčje mrzlice opozarja infektologinja s Klinike Golnik Barbara Bitežnik.

Če se pojavijo simptomi, kot so povečane in boleče bezgavke, kašelj, visoka temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, žrelu in trebuhu ter driska, pa zdravnika obvestite, ali ste pred tem delali s senom oziroma imeli klopa. "Tako bo lahko posumil na tularemijo oz. zajčjo mrzlico, ki jo zdravimo z drugačnim antibiotikom kot običajno pljučnico," dodaja Bitežnikova.

Kako se prenaša zajčja mrzlica in kakšni so simptomi?

Bolezen zajčja mrzlica prenašajo zlasti zajci in okuženi klopi, pa tudi muhe, bolhe, uši in komarji. Ljudje lahko zbolimo tudi z vdihavanjem okuženega prahu ter z uživanjem premalo toplotno obdelanih živil in okužene vode, opozarjajo na Kliniki Golnik.

Simptomi pri obolelih so odvisni od vstopnega mesta bacila. Če je ta vstopil v telo na primer prek vboda klopa ali pika komarja, imajo pacienti na vbodnem mestu razjedo, če bakterijo zaužijejo z neprekuhanim mlekom okužene živali (predvsem z mlekom koz ali ovc, ki se pasejo), imajo lahko prebavne težave, če bacil vdihnejo, pa lahko zbolijo za hudo obliko pljučnice.

Ob tem je treba poudariti, da se bolezen s človeka na človeka ne prenaša, se pa običajno pojavi od tri do šest dni po okužbi.

