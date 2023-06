Hrvaški pari s posvojenimi otroki iz Konga pristali v Sloveniji

Štirje hrvaški pari, ki so jih v Zambiji aretirali zaradi suma trgovine z otroki in ponarejanja dokumentov ter jih ta teden oprostili obtožb, so danes skupaj s posvojenimi otroki iz DR Kongo pristali na brniškem letališču. Vsem družinam so zagotovili prevoz v domovino, je prek Twitterja sporočilo hrvaško zunanje ministrstvo.

V Sloveniji so osmerico, ki se domov vrača po pol leta, pričakali svojci, pa tudi hrvaški veleposlanik v Soveniji Boris Grigić. Na letališče so prišle tudi predstavnice hrvaškega ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in ustanove Družinski center, ki so družinam, predvsem otrokom, ponudile podporo in pomoč.

Štirje hrvaški pari so v Zambijo odpotovali konec lanskega leta, da bi posvojili štiri otroke iz Demokratične republike Kongo, stare od enega do treh let. Posvojitve so potrdila tudi hrvaška sodišča, notranje ministrstvo pa je otrokom izdalo hrvaške dokumente.

Osumljeni trgovine z otroki

Osmerico so v Zambiji aretirali decembra lani, ko so nameravali s posvojenci zapustiti državo, zaradi suma trgovine z otroki. Po sedmih tednih zapora v Zambiji so jim januarja odobrili, da se lahko branijo s prostosti.

Sodišče v zambijskem mestu Ndola blizu meje z DR Kongo je v začetku februarja zavrglo obtožnico in odredilo, da morajo Hrvati zapustiti državo, a so jih nato na letališču znova aretirali, kmalu zatem pa jim znova dovolili, da se branijo s prostosti. V novem procesu so jim sodili po novi obtožnici za poskus trgovine z ljudmi. Ker Zambiji ni uspelo dokazati njihove krivde, jih je sodišče v Ndoli v četrtek izpustilo na prostost, nato pa so s posvojenci vred odpotovali v domovino.