V DR Kongu izbruhnil vulkan: prebivalci bežijo na varno

Tokrat so se že pred uradno evakuacijo ljudje začeli odpravljati iz mesta in pri sebi nosili vse, kar so lahko. "Nebo je postalo rdeče. Diši po žveplu. V daljavi vidiš orjaške plamene, ki prihajajo iz gore," je za AFP dejala Carine Mbala.

Po uradnih navedbah je lava že dosegla mestno letališče Goma, ki se nahaja na obrobju metropole ob obali jezera Kivu. Po navedbah tamkajšnjih prebivalcev naj bi se lava zaustavila prav ob letališču.

"Razmere se poslabšujejo," so v sporočilu iz narodnega parka Virunga, kjer se nahaja vulkan, obvestili tamkajšnje zaposlene.

Predsednik bo prekinil obisk v Evropi

Minister DR Kongo za komunikacije Patrick Muyaya je v soboto potrdil, da so aktivirali načrt za evakuacijo. Dodal je, da vlada razpravlja o nujnih ukrepih, ki jih morajo sprejeti.

Predsednik DR Kongo Felix Tshisekedi je že sporočil, da bo "prekinil obisk v Evropi" in naj bi se še danes vrnil v domovino, da bi osebno nadzoroval usklajevanje pomoči.

Po poročanju državne radiotelevizije DR Kongo se je do današnjih zgodnjih jutranjih ur v Ruando zateklo najmanj 3000 ljudi.

Vulkan Njiragongo je nazadnje izbruhnil 17. januarja 2002. Umrlo je več kot sto ljudi. Lava je takrat prekrila skoraj celoten vzhodni del mesta Goma, vključno s pristajalnimi stezami letališča.