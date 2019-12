Na Jadranu ujela 700-kilogramskega morskega psa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška ribiča sta med Blitvenico in Rogoznico ujela samico morskega psa, ki je bila dolga 5,7 metra in težka okoli 700 kilogramov. Gre za morskega psa šesteroškrgarja (Hexanchus griseus), ki človeku ni nevaren. Ribiča sta ga po ulovu izpustila.

Ta vrsta morskega psa običajno živi v globinah, saj se izogiba svetlobi, zato se podnevi le redko pojavi v plitvini. Potapljači pa so ga na Hrvaškem videli že večkrat.

Prehranjujejo se z ribami in tudi drugimi morskimi psi, jedo pa tudi rake. Človeku ta vrsta morskega psa ni nevarna.

Na Jadranu živi okoli 30 vrst morskih psov

Morski psi v Jadranskem morju niso nič nenavadnega, saj na tem območju živi približno 30 vrst morskih psov, med njimi so štiri potencialno nevarne: beli morski volk, morski bik, morski tiger in mako.

Običajno se prehranjujejo z odmrlimi morskimi organizmi, lovijo tudi ribe mehkužce in pa tudi kakšne morske ptice, je pred časom za Siol.net dejal biolog Borut Mavrič z Morske biološke postaje Piran.

V slovenskem morju je največji morski pes, ki se pojavlja, orjak, vendar se ta prehranjuje s planktonom. Sicer se večina morskih psov hrani z nevretenčarji. Brskajo po morskem dnu in plenijo rakovice, mehkužce, školjke in polže.

Ker so plenilci, lahko zavohajo kri. Po besedah Mavriča so plenilci naravnani tako, da plenijo šibkejše organizme, ki so praviloma poškodovani ali bolni, zato da porabijo manj energije. Več v članku Morski psi v Jadranskem morju: se jih moramo bati?