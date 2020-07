Muslimansko romanje v Meko letos v omejenem obsegu

Savdska Arabija bo danes začela gostiti tradicionalno romanje v Meko, ki pa bo zaradi epidemije bolezni covid-19 potekalo v zelo omejenem obsegu in pod strogimi preprečevalnimi ukrepi. Na hadžu bo lahko sodelovalo le do deset tisoč prebivalcev kraljevine, kar je le delček od 2,5 milijona romarjev, ki so se hadža udeležili lani.

Tokrat se hadža ne bodo smeli udeležiti niti predstavniki tujih medijev, čeprav je to vsako leto ogromen medijski dogodek. Vlada je namreč izjemno poostrila dostop do svetega mesta in uvedla številne omejitve, da bi se izognili izbruhu koronavirusa med petdnevnim romanjem, ki je eden od petih stebrov islama, piše STA.

Okrnjeno romanje bo škodilo gospodarstvu in državi

V Savdski Arabiji so potrdili več kot 260 tisoč primerov okužb z novim koronavirusom, zato so oblasti previdne. Romarji v maskah so začeli konec tedna prihajati v Meko, kjer so jim izmerili temperaturo in jih dali v karanteno. Vsak je prejel paket, v katerem so sterilizirani kamni za ritualno kamenjanje hudiča, razkužilo, maske, molitvena preproga in ihram, belo oblačilo, ki ga nosijo romarji.

Romarji so morali pred prihodom v Meko tudi na testiranje za novi koronavirus in bodo morali v karanteno po vrnitvi. Savdske oblasti so sprva nameravale odobriti romanje za tisoč ljudi, ki živijo v kraljevini. Lokalni mediji pa poročajo, da bo letos romalo do deset tisoč ljudi.

Foto: Reuters

Ministrstvo za hadž se je moralo sicer soočiti s številnimi komentarji muslimanov, ki so jim zavrnili prošnjo za romanje. Minister Mohamad Benton je vztrajal, da je bil postopek izbire romarjev transparenten. Na romanje so se prijavili prebivalci Savdske Arabije, ki so državljani okoli 160 držav. Tuji državljani bodo letos predstavljali okoli 70 odstotkov vseh romarjev. Izbrani Savdijci pa so predstavniki zdravstva in vojske, ki so preživeli bolezen covid-19.

Vlada se je odločila omejiti romanje, ker predstavlja ogromno grožnjo širjenja virusa. Strokovnjaki sicer svarijo, da bo okrnjeno romanje škodilo gospodarstvu v državi. Že zdaj Savdska Arabija finančno trpi zaradi padca cene nafte. Koronavirus pa je vplival tudi na panoge, ki so povezane z romanjem – od turističnih vodnikov do brivcev in trgovin s spominki. Številna podjetja poročajo o odpuščanju ali zamudah pri izplačilu plač.

Hadž na leto prinese okoli 12 milijard dolarjev

Meka je v zadnjih letih doživela hiter razvoj, saj so zgradili dodatna nakupovalna središča, apartmaje in luksuzne hotele. Večina sob pa je zaradi koronavirusa zdaj praznih. Hažd sicer prinese letno okoli 12 milijard dolarjev.

Hadž je eden od petih stebrov islama in vsak musliman bi ga moral opraviti najmanj enkrat v življenju. V okviru rituala se morajo romarji med drugim sedemkrat sprehoditi okoli kabe. Med petdnevnim romanjem pa se bodo romarji zbrali tudi na gori Arafat, kjer naj bi imel prerok Mohamed zadnjo pridigo. Vrhunec bo z začetkom kurban bajrama, ki se obeležuje z obrednim kamenjanjem hudiča. Kurban bajram je poleg ramazanskega bajrama drugi najpomembnejši praznik za muslimane.

Foto: Reuters

Kurban bajram bodo ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje proslavili tudi v Sloveniji. Kot so za STA pojasnili pri islamski skupnosti, bodo imeli v petek v ljubljanski džamiji bajramsko molitev, ki jo bodo opravili v štirih terminih po 50 oseb.

Islamska skupnost v Sloveniji je namreč 9. julija omejila aktivnosti v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana in drugih verskih objektih. Trenutno opravljajo samo opoldansko molitev, vključno s petkovo molitvijo, in ob tem popisujejo prisotne. To bo druga bajramska molitev v džamiji, prvo so imeli ob koncu ramazana, še navaja STA.