Tudi ramazanski bajram bo zaradi pandemije okrnjen

Zaradi epidemije koronavirusa so bile dejavnosti islamske skupnosti v Sloveniji že ves postni mesec, ki se je začel 24. aprila, zmanjšane. 4. maja so sicer znova začeli s skupnim opravljanjem molitev v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana in preostalih verskih objektih v Sloveniji, kljub temu pa so se odločili, da zaradi nekaterih še veljavnih ukrepov današnje bajramske molitve ne bo.

Vernike so pozvali, naj ostanejo doma in praznik preživijo v krogu družine.

Ramazanski bajram je ob kurban bajramu najpomembnejši praznik muslimanov.

Bajram je za muslimane poseben dan

Kot navajajo v Islamski skupnosti v RS, je bajram za vsakega muslimana poseben dan, ker je končno dejanje po postnem času, v katerem se pozabljajo morebitne zamere, obiskujejo sorodniki, prijatelji in sosedi ter obdarujejo otroci.

