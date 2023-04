Muslimani začenjajo praznovanje ramazanskega bajrama

Bajramske slovesnosti bodo organizirane v sedemnajstih mestih - v Ljubljani, Kopru, Mariboru, na Jesenicah, v Kranju, Tržiču, Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Sežani, Kočevju, Trbovljah, Novem mestu, Krškem, Celju, Velenju in Novi Gorici, so v sporočilu za javnost zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji.

Bajram je praznik, ki ga muslimani praznujejo ob koncu ramazana in označuje poseben duhovni čas. Ti dnevi so po njihovih navedbah intimen in oseben počitek za dušo in telo. Duša je lahko vesela, ker se je v mesecu ramazanu izpopolnjevala in gradila svoj plašč pobožnosti, telo je veselo, ker se v bajramskih dnevnih ob hrani in pijači lahko sprosti v družbi družinskih članov, prijateljev in sosedov, so zapisali.

Dodali so, da bajram označuje radost v dušah vernikov, ki so s postom čistili svoje srce sovraštva in negativnosti. Takrat se pozabljajo morebitne zamere, obiskujejo sorodniki, prijatelji, sosedi in obdarujejo otroci.

V duhu dobrih medsosedskih odnosov bo danes ob 17. uri na ploščadi muslimanskega centra potekalo praznovanje ramazanskega bajrama s sosedi. Ob tej priložnosti bodo v vrtu Muslimanskega kulturnega centra odprli fotografsko razstavo Mimar Sinan - Michelangelo z Vzhoda, posvečeno mojstrovinam Mimara Sinana, ujete v fotografski objektiv fotografa Arneja Hodaliča.