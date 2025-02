Muslimani po sončnem zahodu začenjajo postni mesec ramazan

Ramazan je po muslimanskem koledarju deveti mesec v letu, namenjen postu, povečanemu druženju vernikov, skupnim obedom in molitvam. "Je mesec notranje preobrazbe, v katerem verniki in vernice poglabljajo svojo duhovnost, razvijajo disciplino ter se še bolj zavestno posvečajo sočutju in pomoči drugim," so zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji.

V času ramazana se muslimani postijo med sončnim vzhodom in sončnim zahodom. Pri tem se odrekajo vodi, hrani, vsem drugim užitkom ter negativnim mislim in dejanjem. Ob tem v islamski skupnosti poudarjajo, da gre pri postu za individualno odločitev vsakega zdravega in polnoletnega posameznika. Otroci, bolniki, potniki, nosečnice, osebe, ki opravljajo težka fizična dela, pa so posta opravičeni.

Pot k duhovnemu čiščenju

Post v ramazanu po pojmovanju muslimanov sicer presega zgolj telesno vzdržnost in predstavlja pot k duhovnemu čiščenju, krepitvi potrpežljivosti in dviganju zavesti o tem, kako pomembni sta skromnost in hvaležnost. "Verniki v tem mesecu pogosteje razmišljajo o pomenu solidarnosti, saj jih izkušnja odpovedovanja vodi h globljemu razumevanju stisk tistih, ki se vsakodnevno soočajo s pomanjkanjem. Prav zato je ramazan tudi čas intenzivne dobrodelnosti in povezanosti skupnosti," so zapisali v islamski skupnosti.

Skupne večerne molitve v 18 lokalnih odborih

Navedli so še, da bodo skupne večerne molitve tudi letos potekale v 18 lokalnih odborih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, najbolj obiskan pa bo zagotovo Muslimanski kulturni center v Ljubljani.

Po verovanju muslimanov je v ramazanu Bog poslancu Mohamedu začel razodevati sveto knjigo muslimanov Koran, zato se muslimani v tem obdobju intenzivno posvečajo njegovemu branju in proučevanju. Celoten Koran v času meseca ramazana na glas preberejo v večini džamij, in sicer tako, da vsakodnevno preberejo 20 od skupno 604 strani.

Vsako leto se muslimanski prazniki premaknejo za deset dni, ker je muslimansko leto krajše za deset dni. Trenutno so v 1446. letu po preselitvi poslanca Mohameda in muslimanov iz Meke v Medino leta 622. Ta dogodek namreč pri muslimanih označuje začetek štetja časa.