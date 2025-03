Križ na čelu Trumpovega zunanjega ministra. Kaj se je zgodilo? #video

Znamenje na čelu Trumpovega zunanjega ministra je zagotovo nastalo pri obredu pepeljenja, ki ga duhovniki po cerkvah opravljajo na pepelično sredo. Posipanje s pepelom po krščanskem izročilu pomeni tudi pokoro in pripravljenost za spreobrnjenje. Na pepelično sredo kristjani začenjajo postni čas, ki traja 40 dni.

Rubio: I'm glad we have a president with moral clarity in Donald Trump pic.twitter.com/wZ0PsQvgUG — Acyn (@Acyn) March 6, 2025

Starši Marca Rubia so emigrirali s Kube v ZDA leta 1956, dve leti preden je na oblast prišel Fidel Castro. Pridružila sta se mormonski cerkvi, ki naj bi jo pozneje na prepričevanje sina zapustila in se vrnila h katoličanstvu. Rubio je bil krščen in poročen v katoliški cerkvi, kasneje sta skupaj s soprogo postala člana evangeličanske cerkve. V naslednjih letih je po svojih besedah ​​začel hrepeneti po zakramentu obhajila, zato se je vrnil v katoliško cerkev.