Od zdaj manj hrane in nič alkohola

Strogi post - ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega - je na pepelnico in veliki petek, vzdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času.

NIJZ: Post ni za vsakogar

V postnem času naj bi se verniki tudi z delnim odrekanjem hrani, predvsem mesu, notranje prenovili. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo, da je treba pri postu upoštevati, v kakšni kondiciji je naš organizem. Bolnikom odsvetujejo post, ker bi jim stradanje lahko povzročilo dodatne težave pri okrevanju.

Tudi letos v postnem času Slovenska karitas z javno agencijo za varnost prometa, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in portalom Med.Over.Net pripravljajo akcijo 40 dni brez alkohola. Tokrat bo potekala pod geslom Beseda zdravi.

Preste so značilna postna jed

Sicer pa so značilna postna jed preste. V visokem srednjem veku so jih oblikovali kot štručke s kratko zavihanima konicama, v novem veku pa se je pojavila paličasta oblika, zvita v obliki črke B ali številke osem. Do 19. stoletja so bile v navadi le med družbeno elito, od takrat pa so jih ponujali zlasti v gostilnah.