Talibani v Afganistanu razglasili tridnevno premirje

Talibani v Afganistanu so v soboto razglasili tridnevno premirje, ki je stopilo v veljavo ob današnjem začetku ramazanskega bajrama. Afganistanski predsednik Ašraf Gani je premirje pozdravil in napovedal, da ga bo spoštovala tudi afganistanska vojska, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot so sporočili talibani, ne bodo napadali sovražnikov, vendar pa se bodo branili, če bodo napadeni. Tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid je v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, sporočil, da talibani v času premirja ne bodo izvajali operacij proti sovražniku.

Premirje velja za čas ramazanskega bajrama

Talibanski borci naj med premirjem ne vstopajo na območja pod nadzorom vladnih sil, tem pa ni dovoljeno vstopati na ozemlja, ki so pod nadzorom talibanov, je sporočil. Kot je dodal, so talibani premirje razglasili izključno v času ramazanskega bajrama.

Napoved premirja je presenetljiva poteza po večmesečnih krvavih spopadih z afganistanskimi vladnimi silami, ki so sledile februarskemu podpisu sporazuma med talibani in ZDA. Ta je predvidel umik vseh tujih sil iz Afganistana do prihodnjega leta v zameno za varnostna zagotovila.

Talibani so v dogovoru z Američani obljubili, da bodo prenehali napadati afganistanska mesta in tuje sile, vendar so napade na afganistanske sile nadaljevali. Po podatkih afganistanske vlade so po podpisu sporazuma izvedli več kot 3800 napadov, v katerih je bilo ubitih 420 civilistov, več kot 900 pa ranjenih.