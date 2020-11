Mrtvo pijana prijatelja sta padla v jašek dvigala #video

Moška, ki sta bila vidno pod vplivom alkohola, sta se v hotelskem preddverju kobacajoče naslonila na vrata dvigala, ki so se umaknila kot list papirja, in z glavama naprej zgrmela v jašek dvigala. Na srečo se je končalo brez hujših posledic.

Incident je prejšnji konec tedna posnela nadzorna kamera v enem od hotelov v kitajskem mestu Quanzhou.

Moški v črnih oblačilih je neumorno rinil proti gumbu za priklic dvigala, njegov prijatelj pa ga je držal z obema rokama in vlekel nazaj. Izgubila sta ravnotežje in se zvrnila skozi zaprta vrata, ki niso vodila v potniško kabino dvigala, temveč v njegov jašek.

Iz jaška so ju s pomočjo lestve rešili varnostniki in policisti, so poročali kitajski mediji. Moška sta imela to srečo, da se je njun pijani pripetljaj zgodil v pritličju hotela, jašek dvigala pa je bil precej plitek. Odnesla sta jo zgolj z nekaj odrgninami.

