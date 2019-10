Moški vdrl in se zabarikadiral v muzej

Moški je v muzej vdrl ponoči in ni želel komunicirati s policijo. Stene zgradbe so popisane z grozilnimi sporočili v arabščini, med drugim je zapisal, da se bo muzej spremenil v pekel. Policija za zdaj ni sporočila, ali je bil aretirani moški oborožen in ali je v zgradbi še kdo.

Policija je blokirala večji del starega jedra letoviškega kraja s 35 tisoč prebivalci, ki leži med Cannesom in Saint-Tropezom. Lastnik restavracije nasproti muzeja je povedal, da je zaprta celotna četrt in da so jim policisti ukazali, naj ostanejo v restavraciji. V muzeju, ki ima prostore v srednjeveški cerkvi, so na ogled obsežna zbirka amfor in druge najdbe iz rimskih časov.