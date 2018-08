Opita Britanka naj bi s križarke skočila sama

Britanska turistka Kay Longstaff, ki je po padcu z ladje Norwegian Star na rešitev v morju pri Malem Lošinju čakala 10 ur, naj bi s križarke skočila kar sama, je za hrvaški Jutarnji list dejal anonomni vir.

Uradna preiskava se je sicer sprva osredotočala na padec 46-letne Britanke s križarke. Po besedah vira blizu preiskave pa je neuradno Britanka kar sama skočila z 20 metrov višine, kar naj bi ujele tudi varnostne kamere.

Longstaffovo je iz morja v nedeljo rešila hrvaška obalna straža in jo odpeljala na pregled v vojaško bolnišnico v Pulju. Ko so ugotovili, da razen nekaj modric težjih poškodb ni dobila, so jo zaradi stresa za 24 ur premestili na zaprti oddelek psihiatrije splošne bolnišnice v Pulju. V ponedeljek popoldne so jo odpustili in je odpotovala v Benetke.

Pred skokom sta se s partnerjem sporekla

Anonimni vir je za Jutarnji še dejal, da je Longstaffova policiji med zaslišanjem zatrjevala, da je s križarke padla, ne skočila. Priznala jim je, da je pijana in čustveno ranjena sedela na robu ladje in zaradi njenega zibanja padla v morje. A njene trditve se ne skladajo z neuradnimi ugotovitvami preiskovalcev, ti so na podlagi varnostnih kamer in izjav prič ugotovili, da je poskušala narediti samomor.

Foto: Wikimedia Commons Preiskovalci so neuradno ugotovili še, da je Longstaffova pol ure pred nesrečnim dogodkom spila pet močnih alkoholnih napitkov. Pod vplivom alkohola je bil tudi njen partner Craig Rayment, s katerim sta se huje sporekla. Prav na sobotni večer je partner praznoval svoj rojstni dan.

Britanko takoj po rešitvi zanimali stroški reševanja

Da ne gre za nesrečni dogodek padca z ladje potrjuje, tudi dejstvo, da je Longstaffova torbico z dokumenti, med katerimi je bil tudi potni list, odložila na tla. Zaradi tega so na ladji sploh posumili, da gre za pogrešano osebo. Po besedah poveljnika fregate Cavtat, ki je rešila Britanko, je ta po tem, ko je prebolela prvi šok, najprej začela spraševati o stroških reševanja. Lovro Orešković ji je odgovoril, naj je to ne skrbi.

Se je pa 46-letna Longstaffova danes v Benetkah že srečala s svojim partnerjem in z družino.

Foto: Obalna straža, Luška kapitanija Reka Britanskim medijem se je oglasila tudi nekdanja Raymentova žena Kelly Raymont, ki je dogodek komentirala z besedami: "Če bi bila jaz z njim na ladji, bi tudi hotela pobegniti z nje. Rayment je pod vplivom alkohola nemogoč in na križarjenju recept za katastrofo. Lahko si predstavljam, kako se je počutila Longstaffova," je dejala za britanski Mirror.