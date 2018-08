Britanka, ki je 10 ur preživela v morju: Srečna sem, da sem živa #video

"Da bi se ogrela, sem si prepevala, to me je obdržalo pri življenju," je po tem, ko je s potniške ladje padla v morje in so jo po 10 urah iz njega izvlekli hrvaški reševalci, povedala britanska turistka. Pri tem ji je pomagalo tudi toplo Jadransko morje, ki je bilo tisto noč mirno.

Na Hrvaškem odmeva zgodba o neverjetnem preživetju britanske turistke, ki je po padcu s križarke na rešitev v morju pri Malem Lošinju čakala kar 10 ur. Britanka je s potniške ladje Norwegian Star padla sredi noči, med plutjem proti Benetkam. Iskati so jo začeli šele zjutraj in jo po treh urah našli ter pripeljali v puljsko bolnišnico.

Pri življenju jo je držalo prepevanje

Britanko so našli okoli 1.300 metrov od kraja, kjer je okoli polnoči padla v morje, in slabih 100 metrov od pristanišča Valgarola.

''Rešili so me krasni fantje. Srečna sem, da sem živa,'' je po reševanju povedala Britanka, ki so jo našli zdravo, a malo podhlajeno. ''Akcija je bila uspešno končana,'' je po reševalni akciji povedal Davor Radas z ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

''Zaradi joge sem v dobri kondiciji. Da bi se ogrela, pa sem si prepevala, to me je mučnih 10 ur obdržalo pri življenju,'' je optimistično povedala 46-letna Britanka Kay. Reševalci so jo iz vode potegnili izčrpano, a v presenetljivo dobrem stanju.

Dejstvo, da je Britanka v Jadranskem morju preživela kar 10 ur, je sprožilo ugibanja, kaj jo je držalo pri življenju. Pripomogle naj bi visoke temperature morja, saj ima voda na Jadranu blizu 30 stopinj Celzija. Prav tako je bilo morje mirno, zato ni izgubljala energije v boju z valovi. Pomagalo pa naj bi celo to, da je ženska. Žensko telo ima namreč približno za desetino več podkožne maščobe, je bolj plovno in bolje ohranja temperaturo.