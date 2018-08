Britanka na Jadranu padla z ladje in v morju preživela vso noč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto malo pred polnočjo je s potniške ladje v Jadranskem morju padla potnica iz Velike Britanije. Obalna straža jo je našla in rešila po 10 urah.

V soboto okoli 23. ure in 45 minut je s potniške ladje Norwegian Star v morje v območju hrvaškega ekonomsko-ribolovnega pasu (ZERP) padla britanska državljanka, poročajo hrvaški mediji.

Hrvaška obalna straža je reševalno akcijo začela ob sončnem vzhodu, okoli 6. ure in 30 minut, nesrečno potnico pa so rešili ob 9. uri in 45 minut, navedbe hrvaškega obrambnega ministrstva povzemajo mediji.

Britanko so našli okoli 1.300 metrov od kraja, kjer je padla v morje, oziroma 60 navtičnih milj iz pristanišča Vergarola pri Puli, od koder so reševalci izpluli. Hrvaški mediji še poročajo, da je zdravstveno stanje potnice dobro.

Preberite še: