Množični protesti v Hongkongu: oblasti preložile branje zakona #foto

Na hongkonških ulicah se je danes na protestih proti zakonu o izročanju celinski Kitajski znova zbralo več tisoč ljudi, zaradi česar so oblasti preložile drugo branje zakona v tamkajšnjem parlamentu. Policija je proti protestnikom uporabila vodne topove in solzivec, navajajo tuje tiskovne agencije.

Že ob osmi uri po lokalnem času so velike množice protestnikov zablokirale glavne ulice pred parlamentom, da bi izrazili svojo jezo glede zakona in preprečili zasedanje parlamenta, na katerem bi zakon obravnavali, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Številni so nosili črna oblačila in zdravniške maske, medtem ko so imeli nekateri na rokah napisane telefonske številke odvetnikov.

"Ko vidiš milijon ljudi, to pomeni, da je Hongkong zares v nevarnosti. Vsi protestiramo, ker vemo, da tu ni več vrnitve," je povedal eden od protestnikov ter s tem opozoril na nedeljske proteste proti zakonodaji, ko se je na hongkonških ulicah zbralo več kot milijon ljudi.

Uporabili vodne topove in solzivec

Ob tem je več kot 100 podjetij napovedalo, da bodo danes ostala zaprta, da bi svojim uslužbencem omogočila udeležbo na protestih. Tudi v konfederaciji sindikatov so svoje člane spodbudili, naj vzamejo bolniški dopust, sindikat učiteljev pa načrtuje stavko.

Policija je proti protestnikom pred parlamentom uporabila vodne topove in solzivec, protestnike pa so z napisi opozarjali, da so pripravljeni uporabiti silo.

1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 13 / 25 14 / 25 15 / 25 16 / 25 17 / 25 18 / 25 19 / 25 20 / 25 21 / 25 22 / 25 23 / 25 24 / 25 25 / 25

Prestavili branje spornega zakona

Danes bi sicer moral hongkonški parlament opraviti drugo branje spornega zakona, a ga je vodstvo parlamenta preložilo na kasnejši datum, ki pa ga niso navedli. Končno glasovanje o zakonu naj bi sicer potekalo 20. junija.

Hongkonška vlada namreč kljub množičnim protestom vztraja pri zakonu o izročitvi osumljencev za kazniva dejanja v Hongkongu oblastem na celinski Kitajski. Oblasti zagotavljajo, da bi imela njihova sodišča zadnjo besedo glede izročanja. Kritiki pa opozarjajo, da bi zakon oblastem omogočil, da bi političnim nasprotnikom sodili na celinskem delu Kitajske. Poudarjajo tudi, da bi sprejetje zakona vodilo v nadaljnjo erozijo sodne neodvisnosti, pa tudi, da se "dolga roka oblasti v Pekingu" vmešava v politiko Hongkonga.