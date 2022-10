Mladeniču z zgradbe na glavo padla opeka: "Povsod je bila kri"

V središču Zagreba je 21-letnemu mladeniču z nedokončane zgradbe, ki je v obnovi, na glavo padla opeka, medtem ko se je sprehajal po eni izmed ulic. Kmalu zatem je na kraj nesreče prispel rešilec, kjer so mladeniča našli s poškodbami glave, ki pa niso bile hude. "Povsod je bila kri," je na družbenih omrežjih zapisala in opisala dogajanje Zagrebčanka Lara Culović, ki je poškodovanemu mladeniču tudi priskočila na pomoč.

"Fantu pred mano na Branimirjevi ulici je opeka padla neposredno na glavo in mu jo popolnoma odprla. Kri je kapljala povsod. To so fotografije, ki sem jih lahko posnela malo pozneje, kot opozorilo vsem vam. Lahko bi bila jaz, lahko bi bil ti. V šoku sem poskušala krvavitev ustaviti z roko, dokler ni izvlekel brisače," je na družbenem omrežju zapisala Zagrebčanka.

Dekle je zapisalo še, da je poklicalo rešilca in vzelo številko ter da je z mladeničem v stiku. Ta ni želel, da ostane z njim, in se ji je zahvalil. Kot je zapisala, se zdaj počuti krivo, ker ni ostala. Fant naj bi bil pri zavesti ves čas, ni mu bilo slabo, ampak je bil zmeden. Kot je še zapisala, je fanta posedla, da ne bi stal, ko je čakal na prvo pomoč, poroča Index.

Mladeniča so oskrbeli na urgenci in se počuti dobro

Dekle je zapisalo še, da je z mladeničem govorilo tudi po tem, ko so ga odpeljali z rešilcem. Zahvalil se ji je za pomoč in rekel, da je ostal v bolnišnici in da so ga najprej oskrbeli na urgenci.

V zapisu je bila jezna tudi na mesto Zagreb, ki ni ustrezno zavarovalo delovnih odrov, zato se ji zdi to, kar se je zgodilo, neverjetno. Opozorila je, da mesto ostaja nevaren kraj za pešce, kolesarje in vse druge udeležence prometa. Prosila je vse, predvsem tiste, ki hodijo po omenjeni ulici, da pazijo nase.

"Prenova zasebnih objektov ni v pristojnosti mesta"

"Preverjamo, ali gre za ustrezno zavarovano gradbišče, prenova zasebnih objektov ni v pristojnosti mesta," je povedal podžupan mesta Zagreb Luka Korlaet in dodal, da po njegovem vedenju ni šlo za organizirano prenovo stavbe v popotresni obnovi ter da se mesto trudi, da z določenimi ukrepi zmanjšuje tveganje za takšne nesreče.