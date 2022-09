Ker je izgubil ravnotežje, ga je povozil vlak, potem pa ... #video

Kamera na sprednjem delu vlaka prikazuje moškega, ki je 23. septembra zaradi izgube ravnotežja padel na tračnice, čez trenutek pa ga je povozil vlak.

Na posnetku se sliši varnostnika, ki vpije: "Enota, prednostno za postajo Belgrano. Imamo trčenje z osebo. Prosimo, pokličite reševalce in gasilce. Pri zavesti je!"

Takoj je stekla reševalna akcija. Ko so moškega potegnili izpod vlaka, so ga oskrbeli v lokalni bolnišnici Pirovano.

A CCTV video captured the moment a man fell onto the tracks in front of an arriving train at a station in Buenos Aires, Argentina. The man was treated for minor injuries and shock after the incident pic.twitter.com/vPRonanZS8