Vlak trčil v policijski avto, v katerem je bila vklenjena ženska #video

Šestnajstega septembra so policisti ustavili 20-letno Yareni Rios-Gonzalez po prijavi, da divja po cesti, v avtomobilu pa naj bi imela tudi orožje.

Video, ki sta ga v petek objavila policijska oddelka Platteville in Fort Lupton, prikazuje vklenjeno 20-letnico, to so med iskanjem orožja pridržali in pospremili na zadnji sedež policijskega avtomobila, parkiranega na železniških tirih.

Med trkom vklenjena sedela na zadnjem sedežu

Nekaj ​​trenutkov pred trkom vlaka v policijski avtomobil je na posnetku mogoče videti policista, ki se umika vozilu, sliši se hrup vlaka in enega od policistov, ki vpije: "O moj bog."

Ženska je nesrečo čudežno preživela, ima pa hujše poškodbe: zlomljeno roko, devet zlomljenih reber, zlomljeno prsnico, poškodbo hrbtenice in glave, še poroča The Guardian.

Po navedbah preiskovalnega urada v Koloradu je policijska akcija veljala za "visoko tvegano", saj so Rios-Gonzalezovo pridržali zaradi suma grožnje s kaznivim dejanjem.

"Neverjetno, kje so parkirali"

Izsek posnetkov policijskih telesnih kamer in kamer na armaturni plošči še razkriva, da so policisti potrebovali vsaj 15 sekund, preden so ugotovili, da proti njim drvi vlak. Policist na posnetku se je nekajkrat obrnil proti patruljnemu vozilu, preden je odskočil s tračnic, po približno 20 sekundah po trku pa je mogoče slišati drugega policista, ki ponavlja: "Hej, je bila tam notri? Je bila tam notri? Je bila tam notri?"

"O, moj bog, da, bila je," je zavpil policist iz Fort Luptona, preden je poklical nujno medicinsko pomoč.

Po besedah odvetnika Paula Wilkinsona je dvajsetletnica vlak videla, slišala je tudi hrup. "Poskušala je pritegniti pozornost policistov in kričala nanje. Poskušala je odkleniti vrata. Mislim, da nikoli ne parkiraš na železniški progi. Nikoli," je dejal Wilkinson.

"Neverjetno je, da so storili kaj takega," je dogodek še komentiral odvetnik.

Enega od vpletenih policistov so že suspendirali, incident pa še vedno preiskujejo tri agencije: policijska uprava Fort Luptona preiskuje poročilo o divjanju na cesti, državna patrulja Kolorada preiskuje nesrečo, preiskovalni urad Kolorada pa preiskuje poškodbe, ki jih je Rios-Gonzalezova dobila med policijskim pridržanjem.