Trčenje avtobusa in vlaka, poškodovani pa (bodo) odtavali z mesta nesreče

"Voznik avtobusa je med vožnjo navzdol po Gaštejskem klancu izgubil nadzor nad vozilom, ki je prebilo varovalno ograjo na mostu čez železniško progo in padlo na tire v trenutku, ko je mimo pripeljal kombinirani potniški vlak." K sreči gre le za scenarij, ki se bo šele zgodil v soboto na Železniški postaji Kranj in v okolici. Tam bo od jutra do zgodnjega popoldneva potekala obsežna regijska reševalna vaja Železniška nesreča Kranj 2022.

Vaja bo zaprta za javnost, prosto gibanje z izjemo sodelujočih na območju vaje ne bo dovoljeno, na sami železniški postaji pa bo veljal poseben prometni režim.

Na vaji se bo urilo več kot 300 pripadnikov vseh struktur zaščite, reševanja in pomoči: profesionalne in prostovoljne gasilske enote, policijske enote, službe nujne medicinske pomoči (triaža in psihološka pomoč), intervencijske skupine Slovenskih železnic, gorski reševalci, potapljači, jamarji, vodniki reševalnih psov, helikopter Slovenske vojske, medobčinsko redarstvo, Center za socialno delo Gorenjske, druge enote civilne zaščite in drugi, so sporočili z Mestne občine Kranj.

Z vajo bodo preverili in okrepili usposobljenost za ukrepanje ob nesreči na železnici vseh nosilcev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v gorenjski regiji.

Aktivnosti bodo pod okriljem Gasilsko reševalne službe Kranj in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Urada za operativo, Izpostave Kranj ter s podporo Mestne občine Kranj in Civilne zaščite MOK potekale med 9. in 15. uro.

Trčenje avtobusa in vlaka, tavajoči poškodovanci

Scenarij vaje predvideva, da voznik avtobusa med vožnjo navzdol po Gaštejskem klancu izgubi nadzor nad vozilom, to prebije varovalno ograjo na mostu čez železniško progo in pade na tire v trenutku, ko mimo pelje kombinirani potniški vlak. Poškoduje se več oseb v avtobusu, vagonu in na železniški postaji. Zaradi suma, da je nekaj potnikov zaradi stresa zapustilo mesto nesreče, se preišče tudi okolica železniške postaje (v smeri Stražišča) in del struge reke Save.

Statisti (markiranti), ki bodo v vaji sodelovali, bodo nosili oštevilčene odsevne jopiče, zato bo jasno, da so vključeni v vajo.

Gibanja v okolici ne bodo dovolili

Vaja bo logistično zahtevna in obsežna ter zato zaprta za javnost. Prostega gibanja z izjemo sodelujočih na območju vaje ne bodo dovolili.

Dolžina delovišča bo več kot 700 metrov, a se bo večji del vaje odvijal na območju železniške postaje (ŽP Kranj), deloma pa tudi na drugi strani ceste ob reki, po zraku in v delu Stražišča (fotografija 1, celotno območje vaje, označeno z rumeno).

Foto: GARS Kranj

Promet bo na glavni cesti (Supernova Mercator Savski otok–Labore) potekal kot običajno, le v okolici ŽP Kranj bodo za umirjanje prometa po potrebi skrbeli policisti in medobčinski redarji (fotografija 1, označeno z rdečo).

Poseben prometni režim bo v času vaje veljal zgolj na železniški postaji, tudi parkirišče bo precej zasedeno s šotori, ki bodo baze posameznih reševalnih služb. Kljub temu bodo potniki, ki nameravajo v soboto v času vaje potovati z vlakom, nemoteno prihajali oziroma odhajali z ŽP Kranj.

Posebno opozorilo:

Na območju vaje in v okolici je prepovedana uporaba brezpilotnih zrakoplovov (dronov), ker gre za geografsko območje po Uredbi o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov in za območje intervencije z večjim številom udeleženih oseb in tehničnih sredstev.