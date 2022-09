Silovito trčenje. 81-letni voznik zaprl pot motoristu. #foto

V četrtkovem silovitem trčenju v okolici Laškega so se hudo poškodovali 81-letni voznik kombiniranega vozila, motorist in še tretja oseba. Cesta je bila zaradi nesreče dobri dve uri zaprta za ves promet, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

81-letni voznik kombiniranega vozila je pripeljal po lokalni cesti Strmca-Udmat in v križišču zavijal v levo proti Laškemu.

Pri vključevanju na glavno cesto je ob 11.57 zaprl pot 45-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je pripeljal iz smeri Laškega. Vozili sta silovito trčili.

Oba s hujšimi poškodbami v bolnišnici

Motorista je po trčenju odbilo na nasprotno smerno vozišče, kjer je najprej trčil v varnostno ograjo, nato pa ga je skupaj z motornim kolesom odbilo čez ograjo in je padel na nabrežje reke Savinje. V trčenju sta se oba voznika hudo poškodovala, poškodovana je tudi tretja oseba.

Reševalci NMP Laško so vse poškodovance odpeljali v SB Celje.

Gasilci Gasilske enote Laško in PGE Celje so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja na kombiniranem vozilu in motorju, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečencev, posuli in absorbirali razlite motorne tekočine, z nabrežja Savinje potegnili motorno kolo in odstranili kombinirano vozilo s cestišča.

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bila cesta dobri dve uri zaprta za ves promet.

Čelno trčenje, kriv je voznik avtobusa

V četrtek se je popoldan zgodila še ena huda nesreča.

Policisti so v občini Središče ob Dravi obravnavali prometno nesrečo, ki jo je zaradi neprilagojene hitrosti povzročil 54-letni voznik avtobusa. Ta je v ovinku zapeljal na nasprotno stran vozišča in čelno trčil v nasproti vozeči osebni avtomobil 45-letne voznice.

Osebni avtomobil je odbilo in ga nato prevrnilo na streho. 45-letna voznica je ostala ukleščena v vozilo, iz katerega so jo rešili gasilci. V prometni nesreči se je hudo poškodovala in ostala na zdravljenju v UKC Maribor. Njeno zdravstveno stanje je resno.

Zoper voznika avtobusa bodo po vseh zbranih obvestilih na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po I. odstavku 323. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).