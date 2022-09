Na Gorenjskem umrl kolesar

Na območju Cerkelj na Gorenjskem je danes nekaj po 13. uri v prometni nesreči umrl kolesar, ki je uporabljal električno kolo. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je kolesar s stranske ulice zapeljal na glavno cesto in trčil v kombi.

Gre za letošnjo 14. smrtno žrtev na gorenjskih cestah. Štirje udeleženci so v štirih nesrečah umrli na območju Škofje Loke z okolico. V še treh drugih nesrečah, ki so se zgodile na gorenjski avtocesti, je umrlo pet oseb.

Na območju Kranja z okolico in na Bledu so vključno z današnjim umrli trije kolesarji, v Kranjski Gori je umrla peška, en udeleženec pa je umrl na glavni cesti v Podtaboru po prevračanju vozila.

Serijo nesreč dvokolesnikov so policisti obravnavali tudi v zadnjih dveh dneh. V Bohinju je v torek padel kolesar in se poškodoval, v Kranju pa je na cesto padla peška, ki je ob sebi potiskala kolo.

Dan prej pa so se v Kranju zgodile še štiri nesreče z udeležbo kolesarjev in mopedista.

Policisti opozarjajo in pozivajo k upoštevanju pravil v prometu. Največ lahko k prometni varnosti prispeva vsak udeleženec sam. "Vozimo defenzivno, s prilagojeno hitrostjo znotraj omejitev hitrosti, na križiščih upoštevajmo pravila o prednosti, opazujmo promet ter okolico in se prilagajajmo stanju, situacijam v prometu in prometni infrastrukturi," so še dodali z uprave.