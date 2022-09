Pijana voznika. Eden pobegnil, drugi nevarno ogrožal vse okoli sebe.

Ljubljanski policisti so v torek zvečer med redno kontrolo naleteli na prehitrega voznika, ki pa na njihove znake ni ustavil. Ko so ga izsledili, so ugotovili, da je še precej pijan. Za oba prekrška so ga ustrezno oglobili.

Ljubljanski prometni policisti so med redno kontrolo hitrosti vozniku osebnega vozila pri omejitvi 70 kilometrov na uro izmerili hitrost 90 kilometrov na uro.

Voznik pa na znake policistov ni ustavil, ampak svojo vožnjo nadaljeval. Policisti so ga kmalu izsledili in ustavili, med postopkom pa ugotovili, da je voznik svojo nespametno vožnjo podkrepil še s precej alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 0,92 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

"Takoj na kraju so mu izdali globo v višini 560 evrov in pet kazenskih točk, zoper njega pa podali tudi obdolžilni predlog na pristojno sodišče, kjer ga čaka še najmanj 1.200 evrov globe in 18 kazenskih točk," so sporočili s policije.

Pijano voznico so prijavili očividci

Kranjskogorski policisti pa so v torek popoldne na podlagi prijave obravnavali močno alkoholizirano voznico osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

"Pri 1,19 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka je pričakovano ves čas vijugala po cesti in vozila nezanesljivo. Policisti so jo ob ustavitvi zalotili tudi pri uporabi mobilnega telefona. Alkohol in telefon že sama po sebi pomenita veliko nevarnost, skupaj pa predstavljata potencialno smrtno kombinacijo in enega od najbolj ogrožajočih dejavnikov za varnost v prometu. Gre za nedopustno in nepredstavljivo ravnanje voznice. Policija bo v postopku predlagala odvzem vozniškega dovoljenja," je v sporočilu zapisal predstavnik za odnose z javnostmi Bojan Kos.