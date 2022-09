Padel v Ljubljanico, a ga niso rešili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponoči je pri Čevljarskem mostu v Ljubljani občan padel v Ljubljanico. Z oživljanjem reševalci in gasilci niso bili uspešni.

Ob 2.56 je pri Čevljarskem mostu v Ljubljani občan padel v Ljubljanico, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Iz vode so ga potegnili mimoidoči. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so ekipi nujne medicinske pomoči pomagali pri oživljanju, ki pa ni bilo uspešno, so še zapisali v sporočilu.