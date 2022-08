Z desetimi ujetimi rudarji še vedno niso navezali stika #video

Prizadevanja mehiških oblasti, da bi rešili deset rudarjev, ki so pred 20 dnevi ostali ujeti v poplavljenem premogovniku, so bila znova brez uspeha, saj se je gladina podzemne vode dvignila še višje, so uradniki sporočili v ponedeljek. Rudarji tako v rudniku Pinabete ostajajo ujeti že od 3. avgusta.

3. avgusta se je v rudniku Pinabete v mejni zvezni državi Coahuila zaradi izkopavanja zrušila stena rudniškega predora oziroma podzemnega rova, vanj je vdrla voda in zalila rudniške jaške. V rudniku je ostalo ujetih deset rudarjev.

Med ponedeljkovo dopoldansko tiskovno konferenco je mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador dejal, da se je odprla še ena vrtača iz sosednjega rudnika, ki je prav tako poplavljen, zaradi česar se je gladina vode znova dvignila, poroča Reuters. Udor se je zgodil v bližnjem rudniku Conchas Norte, ki so ga prav zaradi poplav leta 1996 zaprli.

Reflooding has complicated efforts to rescue 10 miners trapped for 19 days in a coal mine in northern Mexico, President Andres Manuel Lopez Obrador said on Monday. #MineAccident #Reflooding #Flood https://t.co/eOFoNzrKDi — Sinar Daily (@sinardailymy) August 23, 2022

Inženirji brez prestanka črpajo vodo iz Pinabeteja, hkrati pa tesnijo rudnik Conchas Norte, kjer se je voda nabirala več kot 25 let in od koder je stekla v predor Pinabeteja.

Mehika je že prejšnji teden za pomoč pri reševanju rudarjev zaprosila nemška in ameriška podjetja. Od nesreče reševalci namreč nimajo stika z rudarji in ne vedo, v kakšnem stanju so. Tudi poskus spusta podvodnega plovila s kamero v enega od jaškov ni bil uspešen, saj ni doseglo globine, kjer naj bi bili rudarji. Dodatno oviro predstavlja tudi izredno motna voda, zaradi česar je slaba vidljivost in nedopustni pogoji, da bi vanje poslali reševalce.