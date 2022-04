Po nesreči v poljskem premogovniku pogrešanih deset oseb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V jutranjih urah je območje premogovnika v poljskem mestu Zofiowka prizadel potres, ki je povzročil uhajanje metana. Večina rudarjev je rudnik pravočasno zapustila, a reševalci trenutno pogrešajo še deset ljudi, ki so bili med potresom pod zemljo.

"42 od 52 rudarjem, ki so bili ob potresu pod zemljo, je uspelo priti na površje. S preostalimi desetimi rudarji pa reševalci nimajo stika," je sporočilo premogovniško podjetje JSW in dodalo, da je dvanajst reševalnih ekip do zdaj neuspešno poskušalo doseči mesto, kjer naj bi obtičali pogrešani rudarji.

Na novico o nesreči se je že odzval predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki, ki je dogodek označil kot "uničujoč".

To sicer ni prva nesreča v omenjenem premogovniku. Leta 2018 je namreč ta rudnik prav tako prizadel potres, pri čemer je umrlo pet rudarjev.

Premogovnik Zofiowka Foto: Reuters

Ta teden še ena nesreča v rudniku istega lastnika

Podjetje JSW pa ima v lasti tudi premogovnik v kraju Pniowek, kjer je v nesreči v sredo umrlo pet ljudi, vključno z reševalcem, sedem pa jih še pogrešajo. Prva eksplozija v tem premogovniku je odjeknila malo po polnoči na globini tisoč metrov. Medtem ko so reševalci pomagali žrtvam prve eksplozije, je odjeknila še druga. Iskanje sedmih pogrešanih so nato v petek v celoti prekinili, potem ko so zaradi tretje eksplozije razmere v jami postale prenevarne.

Poljska, ki se sicer zanaša na premog za približno 70 odstotkov svoje energije, se je v zadnjih letih soočila z obilico rudarskih nesreč. Poleg nesreče v Zofiowki leta 2018 sta lani v rudniku Myslowice-Wesola na jugu države umrla dva moška, še dva pa sta bila poškodovana, ko se je zrušila podzemna stena.