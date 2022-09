Zaradi prižiganja dezodorantov bi vse tri lahko umrle

In Germany's Halle city, an explosion in a public restroom may have been triggered by igniting deodorant spray bottles, police say.



The explosion seriously injured three people.https://t.co/q1WJ7wlypV — DW News (@dwnews) September 29, 2022

Eksplozijo sredi tržnice, ki je v javnem stranišču odjeknila v torek okoli 18. ure, je morda sprožilo vžiganje stekleničk z dezodorantom v razpršilu, so v sredo sporočili s policije v nemškem Hallu.

Na kraju dogodka so namreč policisti našli več omenjenih stekleničk. "Obstaja sum, da so te povezane z incidentom," je povedal tiskovni predstavnik policije.

S hujšimi poškodbami v bolnišnici

V času eksplozije so bile v stranišču vse tri osebe, ki so se huje poškodovale, dve deklici, stari 12 in 13 let, ter ženska, stara 51 let.

Zaradi eksplozije je policija takoj po dogodku trg, kjer se je trlo ljudi, zaprla, ustavili so tramvajski promet, evakuirali so tudi bližnje stanovalce in izpraznili trgovine v krogu sto metrov. Z gasilci so preiskali tudi širše območje zaradi morebitnega uhajanja plina.

"Stene so se tresle," je dejala lastnica bližnjega lepotnega salona, moč eksplozije pa je vidna na zgodovinski stavbi iz leta 1935, ki je ostala brez zadnje zunanje stene, streho nad njo pa je odtrgalo s sidrišč.

"To je tragična nesreča," so še dejali pri policiji, ki je v mestu uničila zgodovinsko patricijsko hišo iz pozne renesanse.