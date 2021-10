Minimalno plačo dvignili na 500 evrov

"S 1. januarjem bo minimalna plača znašala 3.750 kun oziroma približno 500 evrov neto," je danes po poročanju Večernjeg po seji vlade napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. To bo za približno 51 tisoč delavcev z minimalnimi plačami v naslednjem letu pomenilo zvišanje mesečnih prihodkov za 10,3 odstotka. Po besedah Plenkovića se je vlada za dvig minimalne plače odločila, da bi jo uskladila s povprečno plačo v državi. Ta znaša 7.118 kun oziroma približno tisoč evrov neto. Polovica Hrvatov sicer dela za največ 6.014 kun oziroma 800 evrov neto na mesec. Plenković je tudi napovedal, da pričakuje, da bo letos hrvaško gospodarstvo zraslo za devet odstotkov. "To pomeni, da bomo konec leta dočakali na istih ravneh kot pred začetkom težav s koronavirusom," je še dejal Plenković.

Opozicija ob dvigu minimalne plače skeptična

Opozicija je skupno nastopila proti napovedi o dvigu minimalne plače, poroča Index.hr. Del opozicije sicer predlogu nasprotuje, ker v strankah menijo, da bi morala država zmanjšati davke, ne pa da strošek višjih plač naloži na podjetja. Na drugi strani pa se je znašla nekoč največja opozicijska stranka SDP. Njen predsednik Peđa Grbin je napoved komentiral z besedami, da vladajoča HDZ samo želi odvzeti pozornost od dejstva, da je življenje na Hrvaškem drago. "Seveda nihče ne more nasprotovati višji minimalni plači. Ampak, plače so v večini primerov seveda majhne, vendar tudi s povprečno plačo se na Hrvaškem ne da dostojno živeti. In to je bilo še pred inflacijo v zadnjih mesecih," je dejal Grbin.