Merklova vedela za nepravilnosti v uradu za begunce?

V Nemčiji v zadnjih nekaj tednih veliko prahu dviga afera Urada za migracije in begunce (Bamf). V javnosti so se namreč pojavile informacije, da so uslužbenci urada v času begunske krize brez utemeljitve odobrili več kot 1.100 prošenj za azil. Glede na tajno poročilo tedanjega vodje urada je bila o nepravilnostih očitno obveščena tudi nemška kanclerka Angela Merkel.

V središču škandala je izpostava Bamfa v Bremnu, ki je med letoma 2013 in 2015 odobrila več kot 1.100 prošenj za azil, ne da bi za to obstajala zadostna pravna podlaga. Nekatere uslužbence sumijo tudi prejemanja podkupnine v zameno za odobreno prošnjo za mednarodno zaščito. Tožilstvo je zato aprila uvedlo preiskavo proti dolgoletni vodji regionalnega urada in še petim osumljenim.

"Krizi bi se lahko izognili, če bi vlada pravočasno ukrepala"

Nepravilnosti so medtem ugotovili tudi v drugih podružnicah urada, na dan pa prihajajo tudi številne druge podrobnosti. Nekdanji vodja Bamfa Frank-Jürgen Weise je nemško vlado po poročanju nemških medijev že lani opozoril na razmere in nepravilnosti v uradu.

"Krizi bi se lahko izognili," je med drugim pisalo v poročilu, v katerem je Weise za razmere v uradu okrivil vlado, saj naj bi pristojna skupina za nadzor že leta 2014 opozorila na nepravilnosti. Kritičen je bil predvsem do tedanjega notranjega ministra Thomasa de Maiziera, dvakrat pa je o razmerah govoril tudi s kanclerko Angelo Merkel.

Weise, ki je na prošnjo vlade prevzel vodenja Bamfa septembra 2015, je v 45-stranskem poročilu zapisal, da vladnega urada še nikoli ni videl v tako slabem stanju in da mu ni jasno, kako lahko v Berlinu glede na obstoječe razmere pričakujejo, da bo Bamf zmogel obdelati vedno večjo količino prošenj za azil.

Med očitnejšimi nepravilnostmi je omenil zastarelost računalniške in programske opreme ter večje pomanjkljivosti na področju organizacije. Tiskovna predstavnica notranjega ministrstva je obstoj poročila potrdila in pojasnila, da so sprejeli veliko predlogov za izboljšanje razmer.

Nekdanji vodja Bamfa je kritičen zlasti do nekdanjega notranjega ministra de Maiziera, o razmerah v uradu pa je govoril tudi s kanclerko Angelo Merkel. Foto: Reuters

Zaradi afere na udaru tudi vlada kanclerke Merklove

Zaradi afere, v katero je zdaj vpletena tudi nemška vlada, so številni poslanci že zahtevali ustanovitev posebnih parlamentarnih preiskovalnih odborov. Svoja predloga za preiskovalni odbor bosta te dni predstavili poslanski skupini liberalcev (FDP) in Alternative za Nemčijo (AfD). Medtem Zeleni in Levica predlagajo izredno zasedanje parlamentarnega odbora za notranje zadeve, pojasnilo o zadevi pa zahtevajo tudi nemški socialdemokrati, sicer koalicijski partnerji Merklove.

Notranje ministrstvo je v nedeljo potrdilo, da so zaradi napak v obravnavi prošenj za azil od leta 2000 v državo spustili najmanj dve osebi s potencialno ekstremističnim ozadjem. S tem so deloma potrdili poročanje nemške uredniške mreže RND, da so v okviru afere Bamfa v državo spustili več deset potencialno nevarnih beguncev, ki so bodisi v stiku z islamisti bodisi s tujimi skupinami.

Zaradi nepravilnosti samo v Bremnu pod drobnogled vzeli 18 tisoč prošenj

Domnevno nevarne osebe, ki so jim odobrili prošnjo za azil, trenutno opazuje nemška obveščevalna agencija. Največ jih je v zveznih deželah Spodnja Saška, Severno Porenje-Vestfalija in Berlinu. Zaradi nepravilnosti v preverjanju prošenj za azil pa trenutno v Bremnu še vedno ponovno preverjajo okoli 18 tisoč že odobrenih prošenj.

V okviru ukrepov, ki jih je napovedal notranji minister Horst Seehofer, so uradu v Bremnu začasno prepovedali obravnavo prošenj za azil. Preiskave potekajo še v desetih drugih izpostavah Bamfa, pri katerih so opazili podpovprečno ali nadpovprečno visoko stopnjo odobrenih prošenj za mednarodno zaščito.