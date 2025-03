Avstrija zavrača načrte morebitne prihodnje nemške koalicije konservativcev CDU/CSU in socialdemokratov (SPD), po katerih bo Nemčija zavračala prosilce za azil na meji. Avstrija teh ljudi ne bo sprejela, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedalo notranje ministrstvo na Dunaju.

Pogajalci krščanskih demokratov in bavarskih krščanskih socialistov (CDU/CSU) ter SPD, ki bodo najverjetneje oblikovali naslednjo nemško vlado, so v soboto končali uvodne koalicijske pogovore, na katerih so se med drugim dogovorili o skupni usmeritvi glede migracijske politike. Ta vključuje tudi načrt o zavračanju prosilcev za azil na nemških kopenskih mejah, vendar le ob strinjanju sosednjih držav.

Na Dunaju te načrte zavračajo. Avstrija teh oseb ne bo sprejela, je za dpa danes sporočilo notranje ministrstvo.

Po mnenju Dunaja ljudje, ki zaprosijo za azil, v skladu z veljavno zakonodajo EU ne smejo biti neformalno zavrnjeni na meji.

"Notranje ministrstvo je zato pristojnim deželnim policijskim upravam naročilo, naj ne sprejmejo prepovedi vstopa s strani nemških oblasti, ki kršijo zakonodajo EU," so še zapisali v odgovoru na vprašanje dpa.

Nemška konservativna unija CDU/CSU, ki je izšla kot zmagovalka predčasnih parlamentarnih volitev konec februarja, je začela pogovore o morebitnem oblikovanju nove koalicijske vlade s socialdemokrati. Vodja CDU in najverjetnejši prihodnji kancler Friedrich Merz je že pred volitvami napovedal zaostritev migracijske politike, pri čemer se je zavzel za vzpostavitev trajnega nadzora na mejah.