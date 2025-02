Televizijsko soočenje štirih kanclerskih kandidatov na parlamentarnih volitvah v Nemčiji so v nedeljo zaznamovale predvsem migracije in gospodarstvo. Kandidati SPD, Zelenih, unije CDU/CSU in AfD so na televiziji RTL predstavljali svoje volilne programe, občasno pa so se tudi glasno sporekli.

Razpravo so zaznamovale ideje, kako bi lahko znova spodbudili nemško gospodarstvo in kakšne davčne reforme so potrebne. Kanclerski kandidat konservativne unije CDU/CSU Friedrich Merz je zagotovil, da nameravajo poenostaviti davčni sistem, a se je sporekel s kanclerjem Olafom Scholzem iz vrst socialdemokratov (SPD) glede olajšav za obrtnike in podjetja, poročajo nemški mediji.

Scholz se je zavzel tudi za nadaljevanje omejevanja nezakonitih migracij. Merz je znova zagovarjal strožjo migrantsko politiko, ki mora vključevati tudi nujne deportacije v Afganistan. Kanclerski kandidat Zelenih Robert Habeck je ob tem opomnil, da v Afganistanu vladajo talibani in da gre za t. i. teroristični režim.

Komentirali so tudi dogajanje glede vojne v Ukrajini

Kandidati so komentirali še najnovejše dogajanje glede vojne v Ukrajini. Pri tem je kandidatka skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel poudarila, da je nova ameriška administracija jasno stopila v smeri dogovora o prekinitvi ognja, kar zagovarjajo tudi sami.

Habeck pa je v luči izjav novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa opozoril, da je liberalna demokracija postala ogrožena in da morajo Evropejci zdaj nujno stopiti skupaj. Podobna stališča sta izrazila tudi Merz in Scholz. Trojica je bila še kritična do nedavnega vmešavanja podpredsednika ZDA J. D. Vancea v nemško politiko, ko se je pretekli konec tedna sestal z Weidel.

V razpravi se niso izognili niti vprašanju o sestavljanju koalicije po volitvah. Merz, čigar stranka bo glede na ankete najverjetneje zmagala, se je zavzel za koalicijo s SPD ali Zelenimi. Glasno pa je zavrnil kakršnokoli sodelovanje z AfD. Weidel je bila ob tem kritična do t. i. politike požarnega zidu, ki ne dovoljuje sodelovanja z AfD.

Na predčasnih volitvah napovedujejo zmago unije CDU/CSU

Glede na anketo, izvedeno po soočenju, je 32 odstotkov vprašanih presodilo, da se je najbolje odrezal Merz, sledi Scholz s 25 odstotki podpore. Tretje mesto si delita Habeck in Weidel z 18-odstotno podporo.

Ankete sicer na predčasnih volitvah v nedeljo napovedujejo zmago unije CDU/CSU, za katero naj bi glasovalo od 30 do 32 odstotkov volivcev. Sledi AfD z okoli 20-odstotno podporo. Na tretjem mestu so socialdemokrati z okoli 15-odstotno podporo, tik za njimi pa Zeleni z okoli 14-odstotno podporo.

V parlament se bo predvidoma uvrstila še Levica z okoli šestimi odstotki podpore. Manj jasno pa je, kaj bo z liberalci (FDP) in levim Zavezništvom Sahre Wagenknecht, katerih podpora se giblje med štirimi in petimi odstotki.