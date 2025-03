Vodja krščanskih demokratov (CDU) in kanclerski kandidat Friedrich Merz je danes napovedal, da bo v parlamentu predlagal ustanovitev posebnega sklada v vrednosti približno 500 milijard evrov, s katerimi bi v naslednjih desetih letih financirali krepitev nemškega gospodarstva, več sredstev pa bi namenili tudi za obrambo in pomoč Ukrajini.

Najverjetnejši prihodnji nemški kancler Merz je danes na novinarski konferenci povedal, da bo njegova konservativna unija CDU/CSU predlog predstavila prihodnji teden skupaj s socialdemokrati (SPD), s katerimi bodo najverjetneje oblikovali prihodnjo nemško koalicijo.

Predlog predvideva ustanovitev posebnega sklada v vrednosti 500 milijard evrov, sredstva pa bi v naslednjih desetih letih namenili predvsem za gospodarski razvoj in infrastrukturo. Ob tem želijo doseči izvzetje teh izdatkov iz omejitev dolžniške zavore, ki jo določa nemška ustava.

Za sprejetje predlaganega sklada je potrebna dvotretjinska večina v parlamentu, saj bi ga morali vključiti v ustavo, če se želijo izogniti dolžniški zavori.

V tem primeru bi posojila za investicije v obrambo lahko presegale en procent BDP, kar glede na trenutno stanje nemškega gospodarstva pomeni približno 45 milijard evrov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Merz je dejal še, da želi doseči napredek pri pogovorih s SPD glede ključnih tem, kot so proračun, migracije, konkurenčnost in varnost, da bi lahko nato čim prej dosegli tudi dogovor o oblikovanju koalicije. Pogovore naj bi nadaljevali v četrtek in petek.

Tri milijarde evrov dodatne vojaške pomoči za Ukrajino

Ob tem je dejal tudi, da se bosta z odhajajočim kanclerjem Olafom Scholzem iz vrst SPD v sredo sestala in pogovarjala o takojšnji nujni pomoči za Ukrajino. V nemškem parlamentu je namreč že pred več tedni obtičal predlog o približno treh milijardah evrov dodatne vojaške pomoči, Merz pa želi, da bi ga čim prej odobrili.

Temu je botrovala tudi ponedeljkova odločitev predsednika ZDA Donalda Trumpa, da zaustavi ameriško pomoč Ukrajini, potem ko se je v petek v Beli hiši javno sprl z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Merz se je poleg tega danes pogovarjal tudi z Zelenskim in mu obljubil, da bo Nemčija še naprej nudila pomoč Kijevu. "Ukrajina zelo ceni prizadevanja Nemčije za ponovno vzpostavitev evropske varnosti in zaščito življenj v naši državi," je ob tem sporočil ukrajinski predsednik.