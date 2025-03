Zmagovalna Krščansko-demokratska unija (CDU) in njena sestrska Krščansko-socialna unija (CSU) sta uspešno zaključili uvodne pogovore o morebitnem oblikovanju nove koalicije s socialdemokrati (SPD), je danes potrdil najverjetnejši naslednji kancler in vodja CDU Friedrich Merz. Pogajanja bi se lahko pričela prihodnji teden, je dodal.

Friedrich Merz je z vodjo SPD Larsom Klingbeilom na novinarski konferenci v Berlinu izrazil načelno pripravljenost za oblikovanje koalicije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Konservativna unija CDU/CSU je na februarskih volitvah zmagala z 28,6 odstotka glasov, medtem ko je SPD dosegla zgodovinsko najnižji rezultat 16,4 odstotka.

Usklajevanje med strankama

69-letni vodja CDU Merz je dejal, da želi vladajočo koalicijo oblikovati v dveh mesecih po volitvah, in sicer do velike noči. Vendar pa bosta morali obe strani najti skupno pot pri perečih vprašanjih, od priseljevanja do uravnoteženja omejenega proračuna.

Koalicija unije in SPD je sicer najverjetnejša ter praktično edina možnost za parlamentarno večino. Unija je namreč večkrat zavrnila sodelovanje s skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD), ki je na volitvah dosegla drugo mesto in osvojila petino glasov. V parlament so se kot potencialni koalicijski partnerji unije uvrstili še Zeleni, a imajo premalo sedežev v parlamentu. Kot zadnja je v bundestag prišla še Levica, a unija sodelovanje z njo prav tako zavrača.