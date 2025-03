V Avstriji bo prisegla nova vlada

Na Dunaju bo danes pred predsednikom Alexandrom Van der Bellnom prisegla nova avstrijska vlada, ki jo bo vodil Christian Stocker iz ljudske stranke (ÖVP). Poleg ljudske stranke so v vladi še socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos. Na volitvah septembra lani so sicer slavili skrajno desni svobodnjaki, a jim ni uspelo sestaviti koalicije.

Ljudska stranka (ÖVP) in socialdemokrati (SPÖ) bodo imeli v vladi po šest resorjev, Neos pa dva. Ministra za notranje zadeve in obrambo bosta ostala Gerhard Karner in Klaudia Tanner iz ÖVP, finančni minister bo Markus Marterbauer iz SPÖ, zunanja ministrica pa vodja Neosa Beate Meinl-Reisinger.

Vladna koalicija je prva tričlanska koalicija v Avstriji po letu 1949, stranke pa so za oblikovanje vlade od volitev 29. septembra potrebovale rekordno veliko časa.

Trojica strank se je o oblikovanju koalicije pogajala že lani jeseni, a so pogovori na koncu propadli. Ponovno so jih zagnali po propadu poskusa oblikovanja vlade med ÖVP in siceršnjimi zmagovalci septembrskih volitev skrajno desnimi svobodnjaki (FPÖ).

Stranke so v programu vlade napovedale proračunsko konsolidacijo ter zaostritev azilne politike.

Stocker je povedal, da so stranke dogovor dosegle na podlagi avstrijskega načela, da pogovor ljudi združuje, pri čemer so dobro države postavile nad lastne interese.