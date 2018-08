Merklova in Putin tri ure o Siriji in Ukrajini

Nemška kanclerka Angela Merkel in ruski predsednik Vladimir Putin sta se v soboto več kot tri ure pogovarjala o rešitvi kriz v Siriji in Ukrajini, podrobnejše vsebine pogovorov za zaprtimi vrati pa po srečanju nista razkrila. Po pogovorih na gradu Meseberg pri Berlinu je Putin v soboto zvečer odpotoval v Rusijo.

Pred začetkom srečanja je Angela Merkel opozorila na odgovornost Nemčije in Rusije za rešitev kriz v Ukrajini in Siriji in poudarila, da si je s Putinom pripravljena prizadevati za to. Obenem je nemška kanclerka posvarila pred humanitarno katastrofo v Siriji ter dejala, da so v tej državi nujne volitve in reforma ustave.

Vladimir Putin pa je Evropo pozval k pomoči pri obnovi Sirije. Kot je dejal, je nujno treba znova vzpostaviti infrastrukturo, da se bodo begunci lahko vrnili v domovino. Pri tem ne gre le za begunce, ki so se zatekli v Evropo, temveč tudi milijone prebežnikov v sosednjih Jordaniji, Libanonu in Turčiji.

Voditelja sta govorila tudi o preskrbi Evrope z energenti, pri čemer je ruski predsednik navedel zanesljivost oskrbe s plinom iz Rusije, ki se bo s plinovodom Severni tok 2 po njegovih besedah še izboljšala.

Putin pri tem ni izključil nadaljevanja tranzita plina čez Ukrajino tudi po gradnji novega plinovoda. Je pa kot najpomembneje poudaril, da tranzit plina čez Ukrajino, ki ima dolgo tradicijo, ustreza zahtevam gospodarstva.

Merklova odhaja na turnejo po nekdanjih sovjetskih republikah

Merklova bo prihodnji teden obiskala nekdanje sovjetske republike Gruzijo, Armenijo in Azerbajdžan. Še posebej v Azerbajdžanu naj bi govorila o možnostih alternativnega plinovoda do Evrope, ki bi zmanjšal odvisnost od ruskega plina.

Foto: Reuters O gospodarskih sankcijah proti Rusiji, ki jih je Evropska unija uvedla po priključitvi polotoka Krim Rusiji, pa je Putin dejal, da je Nemčija ena od najpomembnejših trgovinskih partneric Rusije.

Srečanje je bilo sicer priložnost za krepitev vezi med državama v luči protekcionističnih politik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je med drugim razširil sankcije proti Rusiji, povečal pa je tudi carine na uvoz evropskega jekla in aluminija. Trump je prejšnji mesec Nemčiji očital, da jo Rusija "popolnoma nadzoruje" zaradi odvisnosti države od ruskega plina.

Putin je na pogovore k Merklovi prispel iz Avstrije, kjer se je avstrijskem Štajerskem udeležil poroke avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl. Po srečanju z nemško kanclerko se je ruski predsednik vrnil v domovino.