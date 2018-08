Motor Kalašnikova za spremstvo Putina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koncern Kalašnikov v Rusiji ne izdeluje le orožja, temveč vstopa tudi v svet motociklov. Do leta 2019 bodo izdelali poseben motor za spremstvo predsednika Putina.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ob prisegi ob novem mandatu predstavil novo predsedniško limuzino ruskega izvora, novemu predsedniškemu konvoju pa se bodo kmalu pridružili tudi motocikli iz tovarn Kalašnikov.

Kalašnikov izdeluje še marsikaj drugega kot le strelno orožje

Te so znane predvsem po strelnem orožju, a v zadnjem obdobju razvijajo tudi moderna brezpilotna letala in tudi nove motocikle. Pri Kalašnikovu so tako že pred časom izdelali študijo "predsedniškega" motocikla, s katerimi bodo v serijski različici – ti bodo predvidoma podobno vpadljivi kot koncept – postali del Putinovega spremstva že prihodnje leto.

Nad razvojem motocikla bdi rusko državno podjetje Rostec, koncern Kalašnikov pa je poskrbel za inženirski razvoj. Koncept motocikla tehta 510 kilogramov in lahko doseže hitrost do 250 kilometrov na uro.

Motocikel so testirali tudi na ruskem dirkališču formule ena v Sočiju:

Foto: Kalashnikov Media

