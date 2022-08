Na veselici s kalašnikovko ubita dva človeka, eden od njiju znani poslovnež

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vaški veselici v Gorici v Bosni in Hercegovini sta bila ubita dva moška in dva poškodovana. ​Eden je utrpel hude, drugi lažje poškodbe, piše Jutarnji.hr.

Na tradicionalni vaški veselici, ki je bila ob godu sv. Stjepana v župniji Gorica Sovići v Hercegovini, je moški streljal iz kalašnikovke na množico ljudi, ki je bila pred kavarno.

V grozljivem zločinu sta bila ubita 34-letni Mate Grizelj in 60-letni Velimir Bušić, znani podjetnik in lastnik podjetja Vebusch iz Grudža. Dva moška sta bila ranjena, težje ranjenemu so v kliničnem centru v Mostarju amputirali nogo.

Kot kaže, se je vse skupaj zgodilo zaradi prepira v kavarni Zmaj. Storilec je po prepiru odšel po avtomatsko puško kalašnikovko in streljal na več ljudi, od katerih sta dva umrla na kraju dogodka, dva sta bila ranjena.

Za žrtvi je bila odrejena obdukcija, osumljencu storitve kaznivega dejanja so policisti odvzeli prostost.