Novinar pokazal, kako hitro je mogoče na Hrvaškem kupiti kalašnikovko

Na Hrvaškem legalno sicer ni mogoče kupiti avtomatskega orožja vojaškega izvora, ki ga državljani ne smejo uporabljati, vseeno pa ga je novinar zagrebškega časnika brez težav kupil na črnem trgu. Po njegovih besedah je to dokaz, da je prepovedano orožje dostopno komur koli, piše STA.

Novinar črne kronike je najprej na Facebooku objavil, da si želi kupiti kalašnikovko, a tega ni nihče resno jemal in je postal tarča posmehovanja. Naslednji dan se je odločil, da bo s kolegi in s pomočjo stikov v njihovih mobilnikih poiskal osebe, ki bi morda lahko poznali morebitne prodajalce orožja. A klici in kratka sporočila niso obrodili sadov.

"On enostavno nabavlja stvari"

Potem je stopil v neposreden stik z osebami, za katere je menil, da bi lahko nabavile ilegalno orožje. Po nekaj neuspešnih poskusih se je srečal z moškim, za katerega trdi, da nima kriminalnega ozadja, nikoli ni bil obsojen in živi običajno družinsko življenje. "On enostavno nabavlja stvari," je opisal novinar, piše STA.

Potem ko mu je povedal, da potrebuje kalašnikovko, je moški mirno dejal, da bo to uredil naslednji dan. Pojasnil je, da ima še 20 brzostrelk, ki jih je shranil in zakopal po vojni na Hrvaškem. Pričakoval je, da jih bo nekoč potreboval za novo vojno ali za prodajo.

V pričakovanju, da se mu bo moški oglasil, je novinar v strahu pred morebitno obtožbo za kaznivo dejanje obiskal državno tožilstvo in policijo ter jih obvestil, da bo kmalu posedoval nezakonito orožje, še piše STA.

Foto: Bojan Puhek

Ko se je moški naslednji dan oglasil, je novinarja v zgodnjih večernih urah odpeljal do garaže v Karlovcu, v kateri mu je pokazal kalašnikovke srbske proizvodnje. Povedal je, da gre za orožje iz veteranskih krogov, ker da svojih pušk ni mogel izkopati zaradi zamrznjene zemlje.

Novinar se je na koncu predstavil in pojasnil, kaj dela, moški pa je odgovoril, da se je tudi sam pozanimal o njem in da ve, da je novinar, a da ga to ne skrbi. Prosil ga je samo, naj ne objavi njegovega imena in fotografij. Po primopredaji orožja in denarja se je moški odpeljal, novinar pa je poklical policijo in prijavil nezakonito orožje, še piše STA.

Še vedno ni jasno, kje je morilec iz Splita nabavil kalašnikovko

Postopek predaje ilegalnega orožja policiji je prav tako zelo preprost, saj ni treba dati nobenega osebnega podatka ali podpisati dokumenta o predaji orožja. V njegovem primeru je šlo za anonimnega državljana, ki je storil družbeno koristno delo, navaja novinar.

"V primerjavi z nami, ki smo orožje nemudoma izročili policiji, ga številni lahko uporabijo za slabe stvari," je opozoril novinar. Dodal je, da je nedavni šokantni primer iz Splita pokazal, kako preprosto in hkrati tragično je to. Poudarja, da splitska policija še vedno preiskuje okoliščine, kako je morilec iz Splita Filip Zavadlav nabavil kalašnikovko, s katero je sredi belega dne ubil tri osebe, dodaja STA.