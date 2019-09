Ruskemu vratarju nenavadno darilo

K zmagi nad Čelmetom iz Čeljabinska s 3:2 je bila odločilna prav vratarjeva zanesljivost, ki je navdihnil tudi soigralce, da so se še bolj izkazali na ledeni ploskvi.

Zaustavil je kar 36 strelov na gol igralcev nasprotnega moštva, klonil pa je le dvakrat. Triindvajsetletni vratar je bil s strani soigralcev razglašen za najboljšega igralca tekme in za nastop z dodano vrednostjo si je zaslužil prav posebno nagrado.

Trenutek, ko trener v slačilnici preda kalašnikovko kapetanu moštva, ta pa jo izroči ponosnemu vratarju, so ovekovečili z videoposnetkom, ki je seveda nemudoma zaokrožil po spletnih omrežjih domačih, ruskih, in tujih medijev ter postal viralni hit.

Russian Goalie, Saveli Kononov, received an AK-47 after being named player of the game by his teammates - WTF pic.twitter.com/2tVFskX3Ou