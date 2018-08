Kalašnikov po puškah tudi med avtomobile #foto

Ruski koncern Kalašnikov se vrača v industrijo izdelav avtomobilov in motociklov. Predstavili so svojo študijo električnega vozila, ki jo samozavestno primerjajo celo s teslami.

Pri Kalašnikovu so v preteklosti že izdelovali ruske avtomobile in motorje, podjetje pa je veliko bolj zaslovelo s proizvodnjo strelnega orožja. Rusi zdaj širijo poslovanje. Njihov motocikel bo predvidoma del uradnega spremstva ruskega predsednika Vladimirja Putina, zdaj pa pri Kalašnikovu napovedujejo še svoj novi avtomobil.

Koncept kot razvojni primerek za nova vozila

Koncept CV-1 predvidoma ne napoveduje konkretnega vozila, temveč le nakazuje usmeritev podjetja. To je električno vozilo, ki sicer izvira iz starega IZH-21252 (izdelovali so ga med leti 1973 in 1999). Ta ima luči LED, zatemnjena stekla in še nekaj dodatkov, ki prinašajo zanimiv ruski koncept v retro slogu.

Tehnične podrobnosti glede električnega pogona še niso znane, Rusi pa potihoma napovedujejo baterijo s kapaciteto kar 90 kilovatnih ur, možnost hitrega polnjenja in po njihovih besedah 'revolucionarni' inverter. Do 100 kilometrov na uro bi tak avto potreboval okrog šest sekund in imel doseg prek 300 kilometrov.

Za ruski RBC so pri Kalašnikovu povedali, da jih zanima proizvodnja električnih vozil in da želijo na tem področju posnemati tudi uspešna vozila ameriške Tesle.

Foto: Kalashnikov Media