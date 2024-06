Benjamin je bil ob incidentu na službeni poti v dveh mehiških zveznih državah, kjer so močni narkokarteli, ko je v vozilu, v katerem je potoval, v uslužbenca uperil puško, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razkril britanski časnik Financial Times. Časnik je po navedbah vira, ki ni želel biti imenovan, še zapisal, da so veleposlanika kmalu po incidentu v aprilu odstavili s položaja.

British Ambassador to Mexico, Jon Benjamin, points a semi automatic weapon at concerned Mexican staff member.



He's now been removed from his position. pic.twitter.com/MXp5hXjbIK — Clash Report (@clashreport) June 1, 2024

Videoposnetek je na družbenem omrežju X objavil anonimni uporabnik

Tiskovni predstavnik britanskega zunanjega ministrstva je za AFP izjavil, da so seznanjeni z incidentom in da so ustrezno ukrepali, ni pa potrdil, da so Jona Benjamina odpustili. Uradna spletna stran britanske vlade sicer navaja, da je bil Benjamin "veleposlanik Združenega kraljestva v Mehiki med letoma 2021 in 2024".

Videoposnetek, ki naj bi prikazoval incident, je na družbenem omrežju X objavil anonimni uporabnik. Posnetek kaže trenutek, ko Benjamin v šali usmeri orožje proti zadnjemu delu vozila. Obraz potnika na zadnjem sedežu, ki ga Financial Times opisuje kot lokalnega uslužbenca veleposlaništva, je bil zamegljen.

"V kontekstu vsakodnevnih umorov, ki jih v Mehiki zagrešijo preprodajalci drog, se upa šaliti," je uporabnik zapisal ob videoposnetku in se pritožil tudi zaradi domnevnega slabega ravnanja z osebjem veleposlaništva. V tej latinskoameriški državi, katere velike predele nadzorujejo skrajno nasilni narkokarteli, je po navedbah AFP vsak dan ubitih približno 80 ljudi.